Postenschacher: Wöginger muss weiter vor Gericht bangen

Das Kapitel rund um den Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist noch nicht abgeschlossen. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA) hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angewiesen, Beschwerde gegen die Diversion einzulegen. Damit soll das Strafverfahren fortgesetzt werden. Die Weisung wurde nach Genehmigung durch das Justizministerium und den Weisungsrat erteilt. Die OStA hält fest, dass nach ihrer Einschätzung die Voraussetzungen für eine diversionelle Erledigung nicht gegeben seien. 5 Minuten hat über diese brisante Thematik schon berichtet.

Hintergrund: Verfahren am Landesgericht Linz

Erst in der Vorwoche hatte das Landesgericht Linz bekanntgegeben, das Verfahren gegen Wöginger und zwei Finanzbeamte werde eingestellt. Grund: Eine Diversion – also eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen und Zahlungen – sei rechtlich möglich gewesen. Konkret hatten die Angeklagten zwischen 17.000 und 44.000 Euro sowie symbolische 500 Euro an eine benachteiligte Bewerberin bezahlt. Das Gericht betonte damals, die Beschuldigten hätten „reumütig Verantwortung übernommen“, die Vorwürfe aber seien „nicht relativiert“ worden.

Verdacht auf Amtsmissbrauch bleibt Thema

Die OStA sieht nun jedoch weiteren Klärungsbedarf beim Verdacht auf Amtsmissbrauch. Der Fall betrifft die umstrittene Besetzung eines Leitungspostens im Finanzamt Braunau. Mit der eingebrachten Beschwerde geht der Akt nun an das Oberlandesgericht Linz (OLG). Dieses kann entscheiden, ob es zu einer Neuauflage des Prozesses kommt oder die Diversion bestätigt wird.

ÖVP bleibt gelassen

Die ÖVP reagierte am Donnerstag mit Zurückhaltung. Man nehme den Instanzenzug „zur Kenntnis“, heißt es in einer Stellungnahme. „Wir gehen davon aus, dass die Diversion bestätigt wird“, so die Partei. Gleichzeitig betonte man, man stehe geschlossen hinter August Wöginger. Bis zur Entscheidung des Oberlandesgerichts bleibt die Causa also offen – und sorgt weiter für politischen Zündstoff.