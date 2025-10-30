Signa: WKStA sieht „dringenden Verdacht“ auf Geldkarussell

Neue Details zur Causa Signa: Laut Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) steht Firmengründer Rene Benko im Verdacht, über ein sogenanntes Geldkarussell Kapital vorgetäuscht zu haben.

In den Ermittlungen zur Pleite der Signa-Gruppe zeichnet sich eine neue Wendung ab. Wie der „Standard“ berichtet, liegt der Abschlussbericht der Sonderkommission Signa vor. Darin wird ein „dringender Verdacht“ formuliert: Rene Benko und sechs weitere Personen, darunter frühere enge Mitarbeiter und eine Steuerberaterin, sollen in ein System von Scheinzahlungen verwickelt sein. Der Vorwurf: schwerer Betrug, Untreue und Geldwäsche.

©EXPA / APA / picturedesk.com Gegen Rene Benko wird wegen des Verdachts auf ein Geldkarussell ermittelt.

Geld soll im Kreis geflossen sein

Im Zentrum der Ermittlungen steht eine geplante Kapitalerhöhung bei der Signa Holding im Jahr 2023. Benko wollte damals gemeinsam mit anderen Investoren 350 Millionen Euro frisches Kapital aufbringen. Doch laut Ermittlern sei ein Teil der Einzahlungen lediglich vorgetäuscht gewesen. Geld, das scheinbar von der Benko Privatstiftung (FBPS) kam, soll tatsächlich über Umwege aus den Beiträgen anderer Investoren gestammt haben, also ein klassisches „Geldkarussell“. Die Spur des Geldes führe laut Bericht über mehrere Konten verschiedener Signa-Gesellschaften, bevor es schließlich wieder bei der FBPS landete. Nur rund 40 Minuten später sei die gleiche Summe als Beitrag zur Kapitalerhöhung an die Signa Holding überwiesen worden.

Fiktive Kreditverträge und verschleierte Zahlungen

Um die Herkunft des Geldes zu verschleiern, sollen laut SoKo-Bericht Scheinverträge zwischen den beteiligten Gesellschaften geschlossen worden sein. Diese „fiktiven Kreditverträge“ sollten offenbar den Eindruck erwecken, dass das Kapital tatsächlich aus unterschiedlichen Quellen stamme. Tatsächlich aber dürfte es sich, so der Verdacht, um ein geschlossenes System gehandelt haben, bei dem das Geld lediglich im Kreis geführt wurde.

Kapitalerhöhung scheiterte – Signa insolvent

Die geplante Kapitalerhöhung kam nie zustande. Nur wenige Monate später, Ende November 2023, meldete die Signa Holding Insolvenz an. Tausende Gläubiger warten seither auf die Abwicklung der milliardenschweren Pleite. Benko selbst weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Die Ermittlungen der WKStA laufen weiter. Der vorliegende Bericht ist umfangreich, rund 600 Seiten sollen die Beamten der SoKo Signa zusammengetragen haben. Ob es zu Anklagen kommt, wird nun die Staatsanwaltschaft entscheiden.