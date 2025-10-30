Diese 13 Standler ziehen in die neue Naschmarkt-Halle:

Der Countdown läuft: Am 21. November eröffnet die neue Naschmarkt-Halle in Wien - mit 13 feinen Standlern, die zeigen, wie vielfältig Regionalität schmecken kann.

In der neuen Naschmarkt-Halle bieten 13 Standler ab 21. November regionale Spezialitäten aus Wien und Umgebung an.

In der neuen Naschmarkt-Halle bieten 13 Standler ab 21. November regionale Spezialitäten aus Wien und Umgebung an.

Endspurt am Naschmarkt! Nach Monaten des Umbaus steht der Startschuss für die neue Naschmarkt-Halle kurz bevor. Auf rund 800 Quadratmetern soll hier ein Ort entstehen, an dem Wien seine kulinarische Seele zeigt. Während draußen noch gehämmert wird, duftet es drinnen schon nach frisch geröstetem Kaffee, würzigem Käse und Schokolade. Marktstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betonte schon im Sommer: „Wir wollen, dass die Wiener Märkte wieder das werden, was sie einmal waren – Orte für echte Lebensmittel.“

Vom Feld, aus dem Wald und direkt auf den Teller

Das Gemüse und Obst stammt aus der Region: Bioschanze bringt knackige Produkte aus Wien, Hut & Stiel züchtet Pilze in alten Kellergewölben, und Dolls Gärtnerei liefert bunte Schnittblumen aus Floridsdorf. Dazu gibt’s frisches Brot aus der Bäckerei Sorger – laut „Falstaff“-Voting eine der besten Bäckereien der Steiermark. Und wer zwischendurch ein Glaserl Aperitivo braucht, wird bei brutal gut Gastronomie fündig. Ein besonderes Highlight ist das Wiener Start-up Unverschwendet. Statt Obst und Gemüse verkommen zu lassen, machen sie daraus feine Marmeladen, Chutneys und Sirupe. Eine Idee, die zeigt, dass Nachhaltigkeit auch schmecken kann.