Gestohlener Schädel per Post an den Stephansdom geschickt

Als Domarchivar Franz Zehetner das unscheinbare Paket auf seinem Schreibtisch entdeckte, ahnte er nichts Besonderes. Kein Absender, nur eine sorgfältige Verschnürung. Beim Öffnen dann die Überraschung: In dem Karton lag ein menschlicher Schädel und ein Brief, der eine bewegende Geschichte erzählte.

Geständnis nach einem halben Jahrhundert

Der Absender, ein Mann aus Norddeutschland, schilderte, dass er den Schädel vor rund 60 Jahren während einer Führung durch die Katakomben des Stephansdoms entwendet hatte. Wer der Verstorbene war, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die Katakomben unter dem Stephansdom beherbergen unzählige Gebeine, die im Laufe der Jahrhunderte aus dem ehemaligen Friedhof am Stephansplatz dorthin gebracht wurden. Die Zuordnung einzelner Knochen ist längst nicht mehr möglich. Der Schädel bleibt also anonym. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen wurde der Schädel wieder an seinem Platz im Dom beigesetzt. Der Domarchivar betonte, dass man die Rückgabe mit Respekt und Dankbarkeit aufgenommen habe. Schließlich sei es ein seltenes Zeichen von Einsicht und Verantwortung.