Sonne zeigt sich zu Halloween in Wien

Halloween zeigt sich in Wien von seiner freundlichen Seite. „Während der ersten Stunden gibt es bezirksweise lokale Frühnebel. Nach und nach kann sich jedoch überall sonniges und trockenes Wetter behaupten“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind weht schwach aus Südost bis Süd, und die Temperaturen steigen nach rund 5 Grad in der Früh auf bis zu 15 Grad am Nachmittag. Damit steht einem milden, ruhigen Halloweenabend in der Stadt nichts im Weg.