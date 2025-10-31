Gestern wurde das globale Ranking der „The World’s 50 Best Hotels 2025“ bei der Verleihung in London bekanntgegeben. Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien wurde erstmals aufgenommen.

800 Experten in der Jury

Am 30. Oktober 2025 wurde in London die dritte Ausgabe der renommierten Rangliste „The World’s 50 Best Hotels“ vorgestellt. Die Liste wird von einer globalen Jury aus über 800 Hoteliers, Reise­journalisten und Hospitality‑Experten ermittelt, die jeweils sieben Hotels aus den letzten zwei Jahren nominieren. Neu in der Ausgabe 2025: Es wird erstmals neben den Top 50 auch eine erweiterte Liste der Plätze 51–100 veröffentlicht, das soll die Vielfalt und Innovation in der internationalen Hotellerie besser abbilden.

Die Bewertungskriterien

Die Bewertungskriterien umfassen Aspekte wie Design, sensorische Immersion, ökologische Nachhaltigkeit und Gesamtästhetik – nicht allein Service oder Bekanntheit. Insgesamt zeigt diese Rangliste, wie stark sich die Luxus‑ und Premiumhotellerie weltweit ausdifferenziert – mit „Erlebnishotels“, die über klassische Angebote hinausgehen und bewusst Architektur, Nachhaltigkeit und hohe Aufenthaltsqualität verbinden.