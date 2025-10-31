Granate in Wien aufgefunden

Mitarbeiter einer Baufirma entdeckten am Donnerstagabend bei Grabungsarbeiten in der Nußdorfer Straße eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg und verständigten den Polizeinotruf. Zwischenzeitlich hoben die Arbeiter die Granate auf und legten sie auf den Gehsteig.

Entminungsdienst angefordert

Ein Sprengstoffexperte wurde angefordert und veranlasste eine großräumige Sperre, da eine akute Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres untersuchte den Fundgegenstand und stellte fest, dass kein Zündkopf vorhanden war. Die Sprenggranate war somit ungefährlich und wurde abtransportiert.