Granate in Wien aufgefunden
Gestern, 30. Oktober, fanden Bauarbeiter eine Granate in Wien. Der Entminungsdienst wurde gerufen.
Mitarbeiter einer Baufirma entdeckten am Donnerstagabend bei Grabungsarbeiten in der Nußdorfer Straße eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg und verständigten den Polizeinotruf. Zwischenzeitlich hoben die Arbeiter die Granate auf und legten sie auf den Gehsteig.
Entminungsdienst angefordert
Ein Sprengstoffexperte wurde angefordert und veranlasste eine großräumige Sperre, da eine akute Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres untersuchte den Fundgegenstand und stellte fest, dass kein Zündkopf vorhanden war. Die Sprenggranate war somit ungefährlich und wurde abtransportiert.
Präventionshinweis:
Da die Sprenggranate bewegt wurde, weist die Landespolizeidirektion Wien erneut auf Folgendes hin:
• Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in sichere Distanz.
• Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.
• Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden