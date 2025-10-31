Messerattacke in Wien: 25-Jähriger am Westbahnhof verletzt

Ein unbekannter Täter soll in der Nacht auf Donnerstag einen 25-jährigen Mann am Wiener Westbahnhof mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Donnerstag soll ein bislang unbekannter Täter einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger am Westbahnhof mit einem Messer verletzt haben. Drei Zeugen machten teils widersprüchliche Angaben zum Tatgeschehen.

Ermittlungen laufen

Einer von ihnen gab an, der Cousin des Verletzten zu sein, konnte jedoch dessen genauen Namen nicht nennen. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand von Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit Stichverletzungen in ein Spital gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen sind im Gange.