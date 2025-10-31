Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Wien vor dem Parlament bei Nacht.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.
Wien/Neubau
31/10/2025
Polizei ermittelt

Messerattacke in Wien: 25-Jähriger am Westbahnhof verletzt

Ein unbekannter Täter soll in der Nacht auf Donnerstag einen 25-jährigen Mann am Wiener Westbahnhof mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

von Julia Strammer
In der Nacht auf Donnerstag soll ein bislang unbekannter Täter einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger am Westbahnhof mit einem Messer verletzt haben. Drei Zeugen machten teils widersprüchliche Angaben zum Tatgeschehen.

Ermittlungen laufen

Einer von ihnen gab an, der Cousin des Verletzten zu sein, konnte jedoch dessen genauen Namen nicht nennen. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand von Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit Stichverletzungen in ein Spital gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen sind im Gange.

