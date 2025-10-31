U-Bahnstation: Teenies rissen Mann 20 Euro aus der Hand, zückten Messer

In Wien haben Polizisten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren festgenommen. Sie sollen einem Mann bei der U-Bahnstadion Westbahnhof 20 Euro geraubt und ihn mit einem Messer bedroht haben.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nahmen am Donnerstagabend, dem 30. Oktober 2025 nach Fahndungsmaßnahmen zwei Österreicher im Alter von 14 und 16 Jahren fest. „Die beiden Jugendlichen stehen im Verdacht, einem 40-jährigen Mann eine 20-Euro-Banknote aus der Hand gerissen zu haben. Als der Mann die Tatverdächtigen mit seinem Tretroller verfolgte, soll ihn der 14-Jährige mit einem Klappmesser bedroht haben“, berichtet die Polizei. Beide Jugendlichen befinden sich noch in polizeilichem Gewahrsam.