70 km/h zu schnell: Auto wurde beschlagnahmt

Polizisten der Polizeiinspektion Lehmanngasse führten am Donnerstagnachmittag auf der Laxenburger Straße stadtauswärts Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde dabei mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen – bei erlaubten 50 km/h. Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde angezeigt.

