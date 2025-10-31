Skip to content
/ ©LPD Kärnten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Polizistin misst die Geschwindigkeit
In Wien wurde ein Autolenker mit 70 km/h zu schnell gemessen.
Wien
31/10/2025
70 km/h zu schnell: Auto wurde beschlagnahmt

Donnerstagnachmittag führten Wiener Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein Raser ging ihnen da besonders ins Netz.

von Amélie Meier
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Polizisten der Polizeiinspektion Lehmanngasse führten am Donnerstagnachmittag auf der Laxenburger Straße stadtauswärts Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde dabei mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen – bei erlaubten 50 km/h. Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 12:32 Uhr aktualisiert
