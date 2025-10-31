/ ©LPD Kärnten
70 km/h zu schnell: Auto wurde beschlagnahmt
Donnerstagnachmittag führten Wiener Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein Raser ging ihnen da besonders ins Netz.
Polizisten der Polizeiinspektion Lehmanngasse führten am Donnerstagnachmittag auf der Laxenburger Straße stadtauswärts Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde dabei mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen – bei erlaubten 50 km/h. Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde angezeigt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 12:32 Uhr aktualisiert
