19-Jähriger bekommt Führerschein nicht – schlägt dann Loch in die Wand

Am 29. Oktober wurde ein 19-Jähriger sehr ausfällig. Und er hat dann ein Loch in eine Wand geschlagen.

Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz wurden am Mittwochvormittag wegen einer Sachbeschädigung zum Verkehrsamt in der Dietrichgasse beordert. Eine Referentin gab an, dass ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger bei ihr gewesen sei, um seinen Führerschein abzuholen.

19-Jähriger schlug ein Loch in die Wand

Nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, dass der Führerschein gegebenenfalls postalisch übermittelt werde, sofern ihm die Fahrerlaubnis erteilt wird, habe der Mann aggressiv reagiert und ein Loch in die Wand geschlagen. Beim Verlassen des Büros soll der 19-Jährige zudem angedroht haben, das Verkehrsamt anzuzünden. Als die Polizisten eintrafen, war der Mann nicht mehr vor Ort. Er wurde angezeigt. Die Ermittlungen sind im Gange.