Nach Mord in Wiener Wohnung: 39-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Vorfall hat sich im Dezember 2024 ereignet, der 39-jährige Österreicher soll dort einen 72-jährigen Türken in dessen Wohnung im 15. Bezirk mit mehreren Messerstichen ermordet haben. Das Opfer wurde schließlich vom Sohn tot aufgefunden. Der damals 38-jährige Ex-Partner der Frau des Sohnes wurde schließlich festgenommen, DNA-Spuren wiesen auf ihn hin. Er selbst widersprach allerdings, den 72-Jährigen getötet zu haben. Doch sowohl die DNA-Spuren als auch die Handydaten waren für die Geschworenen scheinbar überzeugend genug, um ihn schuldig zu sprechen. Die Strafe: lebenslänglich. Das Urteil selbst ist aber noch nicht rechtskräftig, der Anwalt des 39-Jährigen hat Nichtigkeit und Berufung angekündigt.