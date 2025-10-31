Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den bewölkten Himmel in Wien.
Wenig Sonne wird man an Allerheiligen in Wien bis Mittag zu Gesicht bekommen.
Wien
31/10/2025
Zäher Hochnebel

Dieses Wetter erwartet die Wiener an Allerheiligen

Bis Mittag werden sich die Wiener wohl etwas gedulden müssen, da wartet teils zäher Hochnebel an Allerheiligen. Danach steigen die Chancen auf Auflockerungen und Sonne.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Teils zäher Hochnebel erwartet die Wiener zu Allerheiligen – zumindest bis zur Mittagszeit. Ab dann steigen die Chancen auf zumindest zeitweise sonnige Auflockerungen, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Frühtemperaturen liegen um die zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Nebel oder Sonne zwischen 14 und 18 Grad.

