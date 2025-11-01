Mit Halloween-Spruch: Ehepaar in eigener Wohnung ausgeraubt

Mit einem "für Halloween typischen Spruch" dürften sich zwei Männer Zutritt zu einer Wohnung verschafft und dann das dort wohnende betagte Ehepaar ausgeraubt haben.

Die Traditionen rund um Halloween haben zwei Unbekannte in Wien-Hietzing schamlos ausgenutzt. Gegen 20.15 Uhr haben sie bei der Wohnung eines Ehepaars – der Mann ist 69, die Frau 79 Jahre alt – angeläutet und sich so Zutritt zum Haus verschafft. An der Wohnungstür bedrohten sie die Bewohner dann mit Faustfeuerwaffen und drängten sie hinein. Dort fesselten sie die beiden und durchsuchten die Wohnung in weiterer Folge nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit Geld, Schmuck und den Handys der Opfer. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf eine Summe im unteren fünfstelligen Eurobereich.

So werden die beiden mutmaßlichen Täter beschrieben

Die 79-Jährige konnte sich schließlich von ihren Fesseln befreien und suchte bei der Nachbarin Hilfe. Diese verständigte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Beamten veröffentlichen nun aber eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren, sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 33800 erbeten. Die Opfer wurden übrigens nicht verletzt.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter: Unbekannter Täter 1: männlich

1,80 bis 1,85 Meter groß

sehr schlank

schwarze Vollmaskierung

hellblaue Augen

schwarze Kleidung

sprach Deutsch mit slawischem Akzent Unbekannter Täter 2: männlich

1,75 bis 1,80 Meter groß

sehr schlank

schwarze Vollmaskierung

schwarze Kleidung

sprach Deutsch mit slawischem Akzent

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 10:48 Uhr aktualisiert