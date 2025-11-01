Motorrad mit Auto kollidiert: 29-Jährige hat Cannabis konsumiert

In der Eßligner Hauptstraße ist es Freitagnachmittag, am 31. Oktober 2025 gegen 16.45 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen.

Wie die Polizei nun berichtet, soll ein 22-jähriger Motorradfahrer geradeaus gefahren sein, während eine 29-jährige Autofahrerin abbog. Dabei ist es zur Kollision gekommen, der Mann wurde verletzt und von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

Untersuchung auf eine Drogenbeeinträchtigung verweigert

Bei der 29-Jährigen stellten die Beamten eine Beeinträchtigung fest, sie gab selbst an, Cannabis konsumiert zu haben. Die Untersuchung verweigerte sie dennoch. Dann versuchte sie auch noch plötzlich zu flüchten, konnte aber rasch wieder eingefangen werden. In weiterer Folge zeigte sie, wie die Polizei berichtet, ein eigengefährdendes Verhalten, indem sie ihren Kopf erst gegen den Betonboden, dann gegen einen Holzmasten schlug, ehe die Beamten sie fixieren konnten. Sie wurde gemäß des Unterbringungsgesetzes in ein Krankenhaus gebracht.