Aggressiv nach Ladendiebstahl: Mann attackiert Polizisten mit Krücke

In Wien-Währing eskalierte am Freitag ein Ladendiebstahl: Ein 37-jähriger Mann attackierte Polizisten mit einer Krücke, nachdem er in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt worden war.

Am Freitagmorgen (31. Oktober 2025) wurde die Polizei zu einem Supermarkt im 18. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Der Grund: Ein Mann soll mehrere Waren in seinen Rucksack gepackt und den Kassenbereich verlassen haben, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizeiinspektion Schulgasse, deren Streife kurze Zeit später eintraf und den Verdächtigen ansprach.

Angriff mit Krücke auf Polizisten

Der 37-jährige österreichische Staatsbürger zeigte sich laut Polizei von Beginn an unkooperativ. Als die Beamten seinen Rucksack durchsuchen wollten, soll der Mann plötzlich mit einer Krücke nach den Polizisten geschlagen haben. Die Einsatzkräfte konnten ihm das Gehhilfsmittel abnehmen, um weitere Angriffe zu verhindern. Doch damit nicht genug: Der Verdächtige soll anschließend einen Schlüssel in der Faust umklammert haben – mit den Spitzen nach vorne – und erneut aggressives Verhalten gezeigt haben.

Festnahme nach heftiger Gegenwehr

Nach einem kurzen Gerangel gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und ihm den Schlüssel abzunehmen. Er wurde festgenommen und zur weiteren Einvernahme auf die Polizeiinspektion gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und möglichen weiteren Delikten laufen derzeit. Gegen den Mann wird wegen Ladendiebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Hintergrund: Angriffe auf Polizisten nehmen zu

Laut aktuellen Zahlen des Innenministeriums kommt es in Österreich immer wieder zu Übergriffen auf Einsatzkräfte – besonders im Zuge von Alltagsdelikten wie Diebstählen oder Verkehrskontrollen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb schon länger verstärkte Schutzmaßnahmen und rechtliche Anpassungen, um Beamte im Dienst besser zu schützen.