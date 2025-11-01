24-Jähriger bei Messerattacke am Prater verletzt – Täter fliehen

In Wien-Donaustadt wurde ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag im Bereich Gabor-Steiner-Weg von mehreren Personen attackiert und mit einem Messer verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Am 1. November 2025, kurz nach 1 Uhr, kam es im 2. Wiener Gemeindebezirk, zwischen Praterstern und Riesenrad, zu einem schweren Vorfall. Ein 24-jähriger Mann wurde im Zuge einer Auseinandersetzung von vermutlich fünf Personen angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen sprachen die Angreifer das Opfer und dessen Begleiter in syrischer Sprache an und attackierten die Gruppe offenbar ohne erkennbaren Grund.

Opfer erleidet Stichverletzung

Einer der Angreifer soll dem jungen Mann mit einem Messer Messer eine Stichverletzung zugefügt haben, wodurch er verletzt wurde. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Spital. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen bisher keine näheren Informationen vor.

Täter flüchten, Fahndung läuft

Nach der Tat flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Zahlreiche Polizeikräfte führten sofort eine Fahndung durch, die bislang erfolglos blieb. Das Landes-kriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Polizei bittet um Hinweise

Die Wiener Polizei ruft Personen, die Beobachtungen im Bereich Gabor-Steiner-Weg gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, dringend auf, sich zu melden. Jede Infor-mation könnte entscheidend sein, um die Angreifer zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen.