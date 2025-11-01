Klinik Favoriten eröffnet Neubau für Radiologie und Brustzentrum

In der Klinik Favoriten wurde ein neues Gebäude eröffnet – ein moderner Neubau, der Radiologie, Brustgesundheit und weitere Bereiche vereint. Ein wichtiger Schritt für Wiens Gesundheitsversorgung.

In der Klinik Favoriten wurde ein weiterer großer Meilenstein gesetzt: Nach nur 19 Monaten Bauzeit ging ein neues Gebäude mit modernster Ausstattung in Betrieb. Auf insgesamt fünf Ebenen und 1.830 Quadratmetern bietet der Neubau Platz für die Radiologie, das Brustgesundheitszentrum, das Interventionelle Gefäßzentrum sowie Teile der Verwaltung.

„Wir freuen uns, dass das Projekt termingerecht abgeschlossen werden konnte“, sagt Herwig Wetzlinger, stellvertretender Generaldirektor des Wiener Gesundheitsverbundes. „Damit wird die Versorgung der Bevölkerung auf höchstem Niveau weiter gestärkt.“

Logistische Meisterleistung für bessere Abläufe

Der Neubau gilt als logistische Meisterleistung. Während die neuen Räume bereits genutzt werden, entstehen an anderer Stelle wichtige Freiflächen für den nächsten großen Schritt: den Bau der Zentralen Notaufnahme, die künftig das Herzstück der Klinik Favoriten bilden wird.

In dieser sollen künftig die modernsten Geräte für Röntgen, Knochendichtemessungen und Untersuchungen zur Brustgesundheit untergebracht werden. Später wird die Forschung in den nun eröffneten Neubau einziehen und dort optimale Bedingungen für Wissenschaft und Ver-waltung vorfinden.

Investitionen mit Weitblick bis 2035

Der Wiener Gesundheitsverbund treibt mit großem Engagement die Modernisierung seiner Kliniken voran. Zuständig für die Umsetzung ist die Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH. Geschäftsführer Michael Lischent betont: „Wir stellen sicher, dass Wiens Bevölkerung auf eine moderne, hervorragende Infrastruktur bauen kann – angepasst an heutige und zukünftige Bedürfnisse.“ Bis 2035 soll die Klinik Favoriten im Rahmen des größten Investitions-programms des Wiener Gesundheitsverbundes vollständig erneuert sein. Damit wird die medizinische Versorgung der Region langfristig gesichert.

Begeisterung beim Klinikpersonal

Das Personal der Klinik Favoriten zeigt sich begeistert vom neuen Gebäude. Christian Krestan, Primar des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie, erklärt: „Die Patienten profitieren von verbesserten Abläufen, einer besseren Integration radiologischer Leistungen und einer optimalen Anbindung an die Notfallabteilung.“ Auch Olga Scheidl, Breast Care Nurse im Brustgesundheitszentrum, zeigt sich erfreut: „Das neue Zentrum ist offen, hell und freundlich – ein echter Wohlfühlort für Patientinnen und das gesamte Team.“

Moderner Raum für Menschlichkeit

Der Neubau steht sinnbildlich für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Wien: modern, effizient und patientenorientiert. Die Kombination aus technischer Innovation und ange-nehmer Atmosphäre soll sowohl Mitarbeiter als auch Patienten den Klinikalltag erleichtern. Mit dieser Eröffnung wird die laufende Modernisierung der Klinik Favoriten sichtbar – und ein weiterer Schritt Richtung Gesundheitsversorgung der Zukunft gesetzt. (APA/Red, 1. November 2025)

