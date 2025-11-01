Martinigansl: Hier bekommst du die besten Gansl der Stadt
Knusprig, saftig und mit Rotkraut und Knödel serviert – die Ganslzeit hat Wien fest im Griff! Wir zeigen euch, wo ihr 2025 das beste Martinigansl genießen könnt – von Beislklassikern bis zur Gourmetküche.
Jetzt dreht sich alles ums köstliche Gansl: Von klassisch bis kreativ, von urig bis elegant. Wer Gansl liebt, sollte jetzt reservieren, denn die besten Plätze sind schnell weg.
Stuwer – Modernes Beisl mit Traditionsküche (täglich)
Im Stuwer, dem Haubenlokal von Roland Soyka, trifft Wiener Wirtshauskultur auf kreative Küche. Seit 1. Oktober 2025 gibt es hier ein eigenes Ganslmenü – wahlweise solo um 37,50 € oder als Menü um 57,50 € mit Suppe und Dessert. Das Gansl wird sous-vide gegart und mit Erdäpfelknödel, Quitten-Rotkraut und Saftl serviert. Tipp: Auch im Stuwer-Ableger in der Rockhgasse 1 im 1. Bezirk könnt ihr das beliebte Gansl genießen.
Das Bootshaus – Ganslgenuss mit Donaublick (MI–SO)
Ab 18. Oktober 2025 wird im stilvollen Bootshaus an der Alten Donau wieder aufgetischt: Zur Wahl stehen Gansleinmachsuppe und das klassische gebratene Gansl mit Maroni-Rotkraut, Erdäpfelknödel, Jus und Preiselbeeren um 35,90 €. Für 10 € Aufpreis gibt’s eine Ainfeldner Freilandgans. Besonders sympathisch: Für Vegetarier wird sogar ein veganes Gansl angeboten – ein moderner Twist auf den Herbstklassiker.
Thell – Gansl & Goose Party im 5. Bezirk (täglich)
Im trendigen Restaurant Thell wird ab Ende Oktober 2025 wieder klassisch aufgetischt: Gansl mit Quittenrotkraut, Maroniknödeln und Bordeaux-Sauce steht auf der Karte – ganz ohne Vorbestellung. Wer es stimmungsvoll mag, sollte sich den 11. November vormerken: Dann steigt die legendäre Goose Party mit Ganslmenü, Drinks und DJ-Sounds – ein Highlight für alle Gansl-Fans in Wien.
Béla Béla – Edelgansl im Steigenberger Herrenhof
(MI–SA)
bis 31. Dezember 2025 serviert das elegante Béla Béla im Steigenberger Hotel Herrenhof ein exquisites Martinigansl-Menü. Neben Ganslconsommé und geräucherter Barbarie-Entenbrust gibt’s die sous-vide-gegarte Ganslkeule mit Rotkraut, Maroni, Knödel, Mandarinen und Jus um 42 €. Wer lieber zu Hause schlemmt, kann das Gans-to-Go-Paket für vier Personen um 160 € bestellen – inklusive Beilagen und Sauce.
Mozart & Meisl – Wiener Klassiker mit Gansl-Extras (DI–SA)
Das gemütliche Mozart & Meisl im 19. Bezirk steht für traditionelle Wiener Küche mit modernem Touch. Ab Mitte Oktober gibt’s hier Martinigansl mit Apfelrotkraut oder Speckkraut sowie Erdäpfel- oder Serviettenknödeln. Wer etwas Neues probieren will, bestellt den beliebten Pulled-Goose-Burger mit Rotkraut-Coleslaw – eine kreative Alternative, die Gansl-Fans begeistert.
Handwerk Restaurant – Gansl das ganze Jahr über
(täglich)
Im Handwerk Restaurant ist immer Ganslzeit – und das im wahrsten Sinn. Hier bekommt ihr an 365 Tagen im Jahr Spezialitäten rund ums Gansl: vom klassischen Weidegansl mit Bratapfel und Rotkraut über Gansl-Leberkäse und Gansl-Risotto bis hin zu saisonalen Kreationen mit Spargel, Burrata oder Bärlauch. Alle Gerichte gibt’s auch zum Mitnehmen für zu Hause.
Steirerstöckl – Gansl im Schlosspark-Ambiente
(MI–SO)
Im idyllischen Steirerstöckl im Pötzleinsdorfer Schlosspark wird bis 8. Dezember 2025 das Gansl zur Kür. Serviert wird das klassische Martinigansl mit Blaukraut, Serviettenknödel, Kastanien, Bratapfel und Preiselbeeren – wahlweise in einer der urigen Stuben oder bei mildem Wetter im Gastgarten. Wichtig: Reservieren ist Pflicht, denn die Plätze sind heiß begehrt.
Ulrich – Hipster trifft Haubenküche in Neubau
(täglich)
Bis 16. November 2025 tischt das Ulrich im 7. Bezirk wieder auf: eine südburgenländische Weidegans mit Rotkraut, Speckkrautsalat, Erdäpfelknödel, Schmorbirne und Preiselbeeren um 36 €. Dazu gibt’s raffinierte Extras wie Gänseleber Crème brûlée und Ganslcremesuppe – das komplette Menü kostet 49 €. Vorbestellen empfohlen!
Gmoakeller – Tradition trifft Wiener Charme
Der traditionsreiche Gmoakeller feiert seine Ganslwochen bis 22. November 2025. Serviert wird ein Martinigansl mit Maronirotkraut, zweierlei Knödeln und Bratapfel mit Preiselbeeren – klassisch, herzhaft und perfekt für alle, die Wiener Küche lieben.
Collina am Berg – Peking-Gans mit Wiener Flair
Das Collina am Berg bringt Abwechslung auf die Ganslkarte: Bis Mitte November 2025 gibt’s hier eine asiatisch inspirierte Peking-Gans mit chinesischen Pancakes, Hoisin-Sauce und raffinierten Toppings. Ideal für alle, die Gansl mal anders genießen möchten.
Pichlmaiers zum Herkner – Gutbürgerlich & bodenständig
Bis 30. November 2025 serviert das renommierte Pichlmaiers zum Herkner im 17. Bezirk österreichische Weidegans mit klassischen Beilagen. Hier wird Hausmannskost auf hohem Niveau serviert – ganz ohne Chichi, aber mit viel Geschmack und Tradition.