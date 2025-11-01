Skip to content
Zu einem Unfall kam es in Klosterneuburg.
Klosterneuburg
01/11/2025
Zusammenstoß

Feuerwehreinsatz: Unfall zu Allerheiligen in Klosterneuburg

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Klosterneuburg zu einem Verkehrsunfall gerufen. Zwei Autos waren zusammen gestoßen.

von Amélie Meier
Heute um 13.12 Uhr wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg, Niederösterreich, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos alarmiert. Auf der Höhenstraße kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei PKWs. Diese wurden durch die Einsatzkräfte geborgen. Anschließend wurden die Fahrbahn gereinigt und konnte danach durch die Polizei für den Verkehr wieder freigegeben werden.

