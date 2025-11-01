Feuerwehreinsatz: Unfall zu Allerheiligen in Klosterneuburg

Heute um 13.12 Uhr wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg, Niederösterreich, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos alarmiert. Auf der Höhenstraße kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei PKWs. Diese wurden durch die Einsatzkräfte geborgen. Anschließend wurden die Fahrbahn gereinigt und konnte danach durch die Polizei für den Verkehr wieder freigegeben werden.