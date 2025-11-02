Skip to content
©Montage Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Hund und einen Weihnachtsmarkt
Der Hundeweihnachtsmarkt in Wien findet auch heuer wieder statt.
Wien
02/11/2025
„Wau“: Wiener Hundeweihnachtsmarkt findet wieder statt

Toll: Auch heuer findet in Wien wieder der beliebte Hundeweihnachtsmarkt statt. Dort findest du Produkte für deine Fellnase, aber auch für dich.

von Amélie Meier
Der Wiener Hundeweihnachtsmarkt geht dieses Jahr bereits in die achte Runde. AN zwei Wochenenden kannst du ihn mit deinem Vierbeiner besuchen. Dort gibt es für Fellnasen, aber auch deren Besitzer so einiges.

Verschiedene Produkte

Im weihnachtlich geschmückten Gastgarten des Weinguts Steinklammer präsentieren verschiedene AusstellerInnen ihre Produkte. Viele davon werden von Hand und mit viel Liebe hergestellt. Angeboten werden individuelle Geschenke für Hunde und ihre Besitzer, zum Beispiel: Kekse, Kuchen und Kausachen, Halsbänder, Leinen, passende Brustgeschirre, Spielzeug, Schlafplätze, Pflege- und Wellnessprodukte und weitere Überraschungen. Für die Menschen gibt es Taschen, Hauben, Schals, Geschenke mit Hundemotiven, professionelle Weihnachtsfotos und vieles mehr.

Alle Infos zum Hundeweihnachtsmarkt:

Samstag  29. – Sonntag 30. November 2025 10:00-18:00

Samstag  6. – Sonntag 7. Dezember 2025 10:00-18:00

Weingut und Heuriger Steinklammer, 1230 Wien, Jesuitensteig 28

„Hunde sind herzlich willkommen, bitte an der Leine führen und gegebenenfalls Maulkorb anziehen. Für ein friedliches, stressfreies Miteinander unverträgliche Hunde bitte lieber zuhause lassen“, heißt es seitens der Veranstalter.

