„Wau“: Wiener Hundeweihnachtsmarkt findet wieder statt

Toll: Auch heuer findet in Wien wieder der beliebte Hundeweihnachtsmarkt statt. Dort findest du Produkte für deine Fellnase, aber auch für dich.

Der Hundeweihnachtsmarkt in Wien findet auch heuer wieder statt.

Der Hundeweihnachtsmarkt in Wien findet auch heuer wieder statt.

Der Wiener Hundeweihnachtsmarkt geht dieses Jahr bereits in die achte Runde. AN zwei Wochenenden kannst du ihn mit deinem Vierbeiner besuchen. Dort gibt es für Fellnasen, aber auch deren Besitzer so einiges.

Verschiedene Produkte

Im weihnachtlich geschmückten Gastgarten des Weinguts Steinklammer präsentieren verschiedene AusstellerInnen ihre Produkte. Viele davon werden von Hand und mit viel Liebe hergestellt. Angeboten werden individuelle Geschenke für Hunde und ihre Besitzer, zum Beispiel: Kekse, Kuchen und Kausachen, Halsbänder, Leinen, passende Brustgeschirre, Spielzeug, Schlafplätze, Pflege- und Wellnessprodukte und weitere Überraschungen. Für die Menschen gibt es Taschen, Hauben, Schals, Geschenke mit Hundemotiven, professionelle Weihnachtsfotos und vieles mehr.