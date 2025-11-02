Nach Fahndung: Drei Tatverdächtige nach Betrugsserie ausgeforscht

Nach der öffentlichen Fahndung der Landespolizeidirektion Wien Anfang Oktober konnten drei der gesuchten Personen identifiziert werden. Eine 24-jährige Frau stellte sich selbst.

Am 09. Oktober 2025 berichtete die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung über die Fahndung nach sechs bislang unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, teilweise seit Ende 2024 unter Verwendung gefälschter österreichischer Personalausweise mehrere Bankkonten sowie Verträge bei Mobilfunkbetreibern abgeschlossen zu haben.

24-Jährige stellte sich selbst

In der Zwischenzeit konnten die Tatverdächtigen „UT1“, „UT3“ und „UT5“ ausgeforscht werden. „UT1“, eine 24-jährige Frau stellte sich nach der medialen Berichterstattung selbst. Zu „UT3“, einem 23-jährigen österreichischen Staatsbürger, sowie „UT5“, einem 31-jährigen Mann aus der Russischen Föderation, gingen anonyme Hinweise ein, die zur Festnahme der beiden Beschuldigten führten. Beide befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Öffentlichkeitsfahndung wurde teilweise widerrufen

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei genannten Personen wird hiermit widerrufen. Die Fahndung nach „UT2“ und „UT4“ (vermutlich handelt es sich um dieselbe Person) sowie nach „UT6“ bleibt weiterhin aufrecht.