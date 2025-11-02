Ex-Freund soll Frau vergewaltigt, geschlagen und eingesperrt haben

Am 1. November 2025, wurden Polizisten in den 22. Bezirk gerufen. Dort soll eine Frau von ihrem Ex-Freund schrecklich misshandelt worden sen,

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt derzeit Ermittlungen gegen einen 40-jährigen Mann (StA: ungeklärt). Seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin gab an, in einer Wohnung in der Leopoldauer Straße von ihm festgehalten, geschlagen und vergewaltigt worden zu sein.

Zwei Männer wurden festgenommen

Polizisten trafen die Frau im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses im Bezirk Floridsdorf an. Sie wurde in ein Spital gebracht und dort medizinisch versorgt. Der 40-Jährige sowie der Wohnungsinhaber, ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.