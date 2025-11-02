Urkundenfälschung und Betrug: Nach diesen sechs Personen wird gefahndet

Die Wiener Polizei sucht sechs weitere Verdächtige, die mit gestohlenen Identitäten und gefälschten Ausweisen Bankkonten und Handyverträge eröffnet haben sollen. Fotos der mutmaßlichen Täter wurden nun veröffentlicht.

Nach einer ersten Fahndung vom 9. Oktober sucht die Wiener Polizei nun nach sechs weiteren mutmaßlichen Mittätern, die im Verdacht stehen, mit gestohlenen Identitäten und gefälschten österreichischen Personalausweisen betrügerisch Bankkonten eröffnet und Handyverträge abgeschlossen zu haben. Laut Polizei sollen die Täter seit Ende 2024 aktiv gewesen sein und dabei mehrere österreichische Banken und Mobilfunkanbieter getäuscht haben. Fotos der Tatverdächtigen wurden im Zuge der Ermittlungen gesichert, die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.