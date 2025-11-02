Gleich mehrere Taschendiebe festgenommen

Im Bezirk Innere Stadt nahmen Polizisten der Polizeiinspektion Goethegasse am Samstag zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 23 und 36 Jahren fest. Die Beamten hatten die Männer dabei beobachtet, wie sie versuchten, einem Touristen die Geldbörse aus der Hosentasche zu stehlen. Die beiden Beschuldigten zeigten sich in der Vernehmung nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.

Weitere Festnahme

Im Bezirk Favoriten wurde einer Frau gegen 13 Uhr in einem Kaffeehaus die Handtasche gestohlen. Während der Anzeigenaufnahme sicherten die Polizisten Videomaterial, das den mutmaßlichen Täter zeigte. Kurz darauf ging der Hinweis ein, dass sich der Mann in der Nähe aufhalten soll. Am Südtiroler Platz konnte der Tatverdächtige, ein 66-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, schließlich angehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten einen Teil des Diebsguts sicher. Der Mann wurde festgenommen.