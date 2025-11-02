So wird das Wetter kommende Woche in Wien

In Wien gibt es kommende einen Wetter-Mix. Am Montag regnet es zuerst noch, danach setzt sich aber die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben recht mild.

Das Wetter zu Wochenstart

Zunächst regnet es am Montag noch ein wenig. Im Tagesverlauf klingt der Regen aber bald ab und ab Mittag setzt sich zeitweise sonniges Wetter durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen um 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad. „Am Dienstag scheint den ganzen Tag die Sonne, meist zeigt sich der Himmel wolkenlos. Der Wind weht nur schwach und dreht tagsüber auf Ost bis Südost. Frühtemperaturen 2 bis 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Die Wochenmitte in Wien

Zur Wochenmitte, am Mittwoch, besteht hohe Neigung zu beständigem Hochnebel über der Stadt. In manchen Bezirken setzt sich tagsüber aber auch die Sonne durch. Es ist schwach windig. Frühtemperaturen um 4 Grad, Nachmittagstemperaturen je nach Nebel oder Sonne bis zu 13 Grad. „Die Neigung zu beständigem Hochnebel bleibt am Donnerstag bestehen, nur lokal lockert die Nebeldecke sonnig auf“, sagen die Meteorologen der GeoSphere voraus. Es weht ein lebhafter Südostwind. Frühtemperaturen um vier Grad, Tageshöchsttemperaturen bei Sonne bis zu 13 Grad.