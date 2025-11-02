Badner Bahn: Normalbetrieb nach Streckenmodernisierung in Herbstferien

Pünktlich mit dem Ende der Herbstferien sind die Modernisierungsarbeiten entlang der Strecke der Badner Bahn abgeschlossen und der Normalbetrieb ist mit 3. November wieder hergestellt.

Auf der Strecke zwischen den Haltestellen Schedifkaplatz und Inzersdorf Lokalbahn sowie zwischen Tribuswinkel-Josefsthal und Pfaffstätten Rennplatz fanden während der Herbstferien vom 25. Oktober bis inkl. 2. November notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an Gleisen, Weichen und anderer technischer Infrastruktur statt. Die Arbeiten werden wie geplant rechtzeitig abgeschlossen und der Normalbetrieb der Badner Bahn ab Montag ist damit wieder hergestellt. Die Badner Bahn verkehrt dann wieder durchgehend von Wien Oper bis Baden Josefsplatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 17:03 Uhr aktualisiert