Wiener Steffl Arena verwandelt sich zum Zentrum der MMA-Welt

Drei Titelkämpfe stehen im Mittelpunkt des Abends. Darunter Fights mit Publikumsliebling Darko Banovic sowie den amtierenden Champions Mathias Prehofer und Daniel Cikarevic. Die österreichische MMA-Elite ist stark vertreten: Neben Cikarevic und Prehofer steigen unter anderem Dominik Schober, Antonio Budimir und Shkodran Veseli in den Käfig. Die Veranstaltung bringt nicht nur aufstrebende Kämpfer, sondern auch echte Legenden des Mixed Martial Arts ins Rampenlicht. Die ganze Action gibt es am Samstag, den 8. November 2025 ab 17.30 Uhr exklusiv im Livestream auf JOYN zu sehen.