/ ©SK Rapid
Rapid Wien feiert Heimsieg gegen Sturm Graz
Am Sonntag kam es in der österreichischen Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Sturm Graz und SK Rapid Wien. Die Wiener feierten dabei einen 2:1-Heimsieg.
SK Rapid Wien setzt am Sonntag im Spitzenspiel der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein starkes Zeichen: Die Wiener drehen einen Rückstand gegen Sturm Graz und feiern vor heimischem Publikum einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Vor 24.766 Fans brachte Maurice Malone die Gäste in Führung (39.), ehe Matthias Seidl (66.) und ein Eigentor von Dimitri Lavalee (75.) die Partie zugunsten der Wiener drehten – wie schon beim ersten Saisonvergleich in Graz (2:1). Ein detaillierter Spielbericht folgt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 19:58 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.