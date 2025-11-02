Erst Regen, dann Sonne: So wird das Wetter am Montag in Wien

Am Vormittag fällt noch etwas Regen, doch im Laufe des Tages klart es auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen von rund 9 Grad am Morgen auf bis zu 13 Grad am Nachmittag.

Das Wetter in Wien wird am Montag wechselhaft. „Zunächst regnet es noch ein wenig. Im Tagesverlauf klingt der Regen aber bald ab und ab Mittag setzt sich zeitweise sonniges Wetter durch“, sagt die GeoSphere voraus. Der Wind soll mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest wehen, heißt es. Die Frühtemperaturen liegen bei ca. 9 Grad, Höchsttemperaturen erreichen im Laufe des Tages um die 13 Grad.



