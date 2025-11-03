Hochschule Campus Wien lädt zur Fachtagung Cancer Care

09:00 – 09:15 Uhr | Begrüßung

Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

09:15 – 10:00 Uhr | Zwischen Theorie und Lebenswirklichkeit: Körperbildveränderung zwischen Bodyshaming und Bodypositivity im pflegetheoretischen Kontext

Bettina M. Madleitner

10:00 – 10:45 Uhr | LISTEN-IN Lebenswelt-orientiertes und Systemisches Empowerment für obdach-, wohnungslose und prekär wohnende Menschen mit Krebskrankheitserfahrungen

Cornelia Feichtinger, Leiterin des Zentrums für Angewandte Pflegeforschung, Hochschule Campus Wien

11:00 – 11:45 | Sexuelle Gesundheit onkologisch Erkrankter – pflegerische Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten

Armin Autz, Pflege- und Sexualpädagoge, Studienbereich 4, Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

12:30 – 13:15 Uhr | Nebenwirkungsmanagement im onkologischen Setting: die zentrale Rolle der Pflegeperson

Lisa Steiner, Stv. Studienbereichsleiterin, Studienbereich 2 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

13:15 – 14:00 Uhr | Die Kluft zwischen der objektiven Symptomeinschätzung und dem empfundenen Symptom – assoziierten Distress

Martina Spalt, Pflegeberaterin für Onkologie, AKH Wien

14:15 – 15:00 Uhr | Cancer Survivorship – „Unterstützung ist (k)ein Luxus. Sie ist lebenswichtig“

Marlene Pfeifer-Rabe, Direktorin Campus Donaustadt, Wiener Gesundheitsverbund

15:00 – 15:45 Uhr | Gesundheits- und Krankenpflege in der Onkologie aus einer personzentrierten Perspektive

Hans Peter Köllner, Stv. Studiengangsleiter; Leiter Studienbereich 4 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

15:45 – 16:00 Uhr | Schlussworte