Hochschule Campus Wien lädt zur Fachtagung Cancer Care
Das Department Angewandte Pflegewissenschaft der Hochschule Campus Wien lädt herzlich zur Fachtagung Cancer Care ein.
Im Mittelpunkt steht die pflegerische Expertise im onkologischen Setting – von pflegetheoretischen Ansätzen über aktuelle Forschungsprojekte bis hin zu Herausforderungen und praxisnahen Handlungsmöglichkeiten. „Onkologische Pflege bedeutet, Menschen in einer besonders vulnerablen Lebensphase evidenzbasiert und ganzheitlich zu begleiten. Unsere Fachtagung Cancer Care will zeigen, wie wissenschaftliche Kompetenz, Pflegetheorien und Pflegepraxis Hand in Hand gehen, um Patient*innen, Klient*innen und Bewohner*innen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege an der Hochschule Campus Wien.
Das Programm am 11. November
09:00 – 09:15 Uhr | Begrüßung
Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien
09:15 – 10:00 Uhr | Zwischen Theorie und Lebenswirklichkeit: Körperbildveränderung zwischen Bodyshaming und Bodypositivity im pflegetheoretischen Kontext
Bettina M. Madleitner
10:00 – 10:45 Uhr | LISTEN-IN Lebenswelt-orientiertes und Systemisches Empowerment für obdach-, wohnungslose und prekär wohnende Menschen mit Krebskrankheitserfahrungen
Cornelia Feichtinger, Leiterin des Zentrums für Angewandte Pflegeforschung, Hochschule Campus Wien
11:00 – 11:45 | Sexuelle Gesundheit onkologisch Erkrankter – pflegerische Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
Armin Autz, Pflege- und Sexualpädagoge, Studienbereich 4, Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien
12:30 – 13:15 Uhr | Nebenwirkungsmanagement im onkologischen Setting: die zentrale Rolle der Pflegeperson
Lisa Steiner, Stv. Studienbereichsleiterin, Studienbereich 2 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien
13:15 – 14:00 Uhr | Die Kluft zwischen der objektiven Symptomeinschätzung und dem empfundenen Symptom – assoziierten Distress
Martina Spalt, Pflegeberaterin für Onkologie, AKH Wien
14:15 – 15:00 Uhr | Cancer Survivorship – „Unterstützung ist (k)ein Luxus. Sie ist lebenswichtig“
Marlene Pfeifer-Rabe, Direktorin Campus Donaustadt, Wiener Gesundheitsverbund
15:00 – 15:45 Uhr | Gesundheits- und Krankenpflege in der Onkologie aus einer personzentrierten Perspektive
Hans Peter Köllner, Stv. Studiengangsleiter; Leiter Studienbereich 4 Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien
15:45 – 16:00 Uhr | Schlussworte
