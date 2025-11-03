Skip to content
Eine große Menge an Suchtgift wurde in Wien von der Polizei sichergestellt.
Wien
03/11/2025
Polizei Erfolg

Große Mengen Drogen und Schusswaffe sichergestellt

Erfolg für die Wiener Polizei. Sie konnten eine große Menge Suchtgift sicherstellen.

Bereits Mitte Oktober ist es zur Festnahme eines mutmaßlichen Suchtgifthändlers in Wien-Brigittenau gekommen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten die Amtshandlung. Im Zuge weiterer Erhebungen wurde am Folgetag ein Treffen mit dem Lieferanten des Festgenommenen vereinbart, bei dem die EGS-Beamten einen 24-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Serbien) vorläufig festnahmen, da er über 520 Gramm Cannabiskraut und 50 Gramm Kokain bei sich hatte. In einer sogenannten Bunkerwohnung des 24-Jährigen wurden größere Mengen Suchtgift und eine Schusswaffe mit Munition vorgefunden und sichergestellt.

Sicherstellungen insgesamt:

• 18,1 kg Cannabiskraut
• 2,6 kg Kokain
• 105,5 g Ketamin
• Schusswaffe mit Munition
• Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich

Beide Festgenommenen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in Justizanstalten gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an

