Große Mengen Drogen und Schusswaffe sichergestellt

Eine große Menge an Suchtgift wurde in Wien von der Polizei sichergestellt.

Bereits Mitte Oktober ist es zur Festnahme eines mutmaßlichen Suchtgifthändlers in Wien-Brigittenau gekommen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten die Amtshandlung. Im Zuge weiterer Erhebungen wurde am Folgetag ein Treffen mit dem Lieferanten des Festgenommenen vereinbart, bei dem die EGS-Beamten einen 24-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Serbien) vorläufig festnahmen, da er über 520 Gramm Cannabiskraut und 50 Gramm Kokain bei sich hatte. In einer sogenannten Bunkerwohnung des 24-Jährigen wurden größere Mengen Suchtgift und eine Schusswaffe mit Munition vorgefunden und sichergestellt.