Große Mengen Drogen und Schusswaffe sichergestellt
Erfolg für die Wiener Polizei. Sie konnten eine große Menge Suchtgift sicherstellen.
Bereits Mitte Oktober ist es zur Festnahme eines mutmaßlichen Suchtgifthändlers in Wien-Brigittenau gekommen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten die Amtshandlung. Im Zuge weiterer Erhebungen wurde am Folgetag ein Treffen mit dem Lieferanten des Festgenommenen vereinbart, bei dem die EGS-Beamten einen 24-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Serbien) vorläufig festnahmen, da er über 520 Gramm Cannabiskraut und 50 Gramm Kokain bei sich hatte. In einer sogenannten Bunkerwohnung des 24-Jährigen wurden größere Mengen Suchtgift und eine Schusswaffe mit Munition vorgefunden und sichergestellt.
Sicherstellungen insgesamt:
• 18,1 kg Cannabiskraut
• 2,6 kg Kokain
• 105,5 g Ketamin
• Schusswaffe mit Munition
• Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich
Beide Festgenommenen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in Justizanstalten gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an