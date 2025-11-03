Skip to content
Nach einem versuchten Trafik-Überfall in Wien-Alsergrund konnte nun ein Tatverdächtiger festgenommen werden.
Wien-Alsergrund
03/11/2025
Ermittlungserfolg

Polizist erkennt mutmaßlichen Trafik-Räuber: Festnahme in Wien

Ein missglückter Trafik-Überfall endete für einen 44-jährigen Österreicher nun doch noch mit einer Festnahme. Ein aufmerksamer Beamter der Polizeiinspektion Trillergasse hatte ihn erkannt.

von Tanja Janschitz
Der Mann hatte – wie berichtet – versucht, am 29. Oktober eine Trafik in Wien-Alsergrund auszurauben. Dabei soll er auch eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. Als diese um Hilfe rief, ergriff er jedoch ohne Beute die Flucht. Mehr dazu unter: Unbekannter will Trafik ausrauben – Mitarbeiterin ruft nach Hilfe.

Polizist erkennt Gesuchten

Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief zunächst negativ. Einem aufmerksamen Beamten der Polizeiinspektion Trillergasse ist es nun aber zu verdanken, dass der 44-jährige Mann doch noch die Handschellen klicken hörte. „Er erkannte ihn im Rahmen eines internen Mitfahndungsersuchens und informierte unverzüglich die Kriminalbeamten“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien am Montag. Der Tatverdächtige soll auch mit weiteren Raubdelikten in Niederösterreich in Verbindung stehen. Die Ermittlungen laufen. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

