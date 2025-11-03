Jugendlicher lebensgefährlich verletzt: 17-Jähriger in Verdacht

Am 23. Oktober 2025 kam es beim Schedifkaplatz in Wien zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein Jugendlicher wurde dabei lebensgefährlich mit einem Messer verletzt.

Wie bereits berichtet, kam es am 23. Oktober 2025 zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen im Bereich des Schedifkaplatzes. Ein 17-Jähriger wurde dabei durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nach einer Notoperation war das Opfer in stabilem Zustand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben zunächst erfolglos.

17-Jähriger geriet in Verdacht

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, geriet ein 17-Jähriger (Staatsangehörigkeit: Syrien) in Verdacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er am 1. November 2025 in der elterlichen Wohnung in Wien festgenommen. Der 17-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.