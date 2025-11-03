Mann bedrohte Ehefrau: Tochter (15) holte die Polizei

Gestern, 2. November, kam es in Wien zu zwei Vorfällen von häuslicher Gewalt. Einmal musste die jugendliche Tochter alles mitansehen.

Ein 49-Jähriger (Stb.: Österreich) steht im Verdacht, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und mit dem Umbringen bedroht zu haben, sofern sie weiterspreche. Die 15-jährige Tochter verständigte die Polizei und bestätigte den Vorfall. Der tatverdächtige Ehemann wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

2. Vorfall:

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einer Wohnung gerufen, wo der 47-jährige Ehemann (Sta.: Kosovo) seine Frau mit einem Messer bedroht haben soll. In einem Lokal in der Nähe des Tatorts wurde er kurz darauf von den herbeigerufenen Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen. Es wurde eine Alkoholisierung von 2,3 Promille festgestellt. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. In beiden Fällen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote gegen die tatverdächtigen Ehemänner ausgesprochen.