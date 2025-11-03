Blauer Himmel nonstop: Wetter zeigt sich von bester Seite

Ein nahezu wolkenloser Himmel begleitet uns den ganzen Tag – nur örtlicher Frühnebel in den Donauauen löst sich schnell auf.

In Wien setzt sich heute die Sonne durch

„Von der Früh bis zum Abend scheint die Sonne von einem nahezu wolkenfreien Himmel. Lokale Frühnebel im Bereich der Donauauen lichten sich rasch. Es weht nur schwacher Wind. Frühtemperaturen 5 bis 7 Grad, Tageshöchsttemperatur um 13 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.