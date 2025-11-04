Raf Camora hat sich verlobt: So nervös war der Rap-Star

Raf Camora hat seiner Freundin Nadine Krena am 31. Oktober die Frage aller Fragen gestellt – und war dabei ganz schön nervös. Jetzt spricht der Wiener Rapper offen über den besonderen Moment.

Der Wiener Rapper Raf Camora hat Nägel mit Köpfen gemacht! Am 31. Oktober 2025 ging er am Flughafen vor seiner Freundin Nadine Krena auf die Knie – direkt vor einem weißen Privatjet. Das Paar teilte die romantischen Aufnahmen auf Social Media, wo Fans mit Glückwünschen überhäuft kommentierten. Freunde der beiden waren live dabei, als die Linzerin „Ja“ sagte.

©Raf Camora Für seine Nadine wählte er einen edlen Verlobungsring von Tiffany & Co. – Platin, Ovalschliff, mit großem Diamanten.

„Nervös wie vor der Show“

Auch ein Superstar kennt Lampenfieber: „Ich war nervös wie vor der Show“, gesteht Raf Camora im Gespräch mit Heute. Für seine Nadine wählte er einen edlen Verlobungsring von Tiffany & Co. – Platin, Ovalschliff, mit großem Diamanten. Den Preis verrät er nicht, doch laut Website ist das Schmuckstück nur auf Anfrage erhältlich. Offenbar ließ sich der Musiker den Liebesbeweis einiges kosten.

©Instagram: Raf Camora Raf Camora und seine Nadine sind sehr verliebt und sind nun offiziell verlobt.

Verlobungsfeier in London

Nach dem emotionalen Antrag ging es für das frisch verlobte Paar weiter nach London – stilecht im Privatjet. „Das Flugzeug ging zur Verlobungsfeier nach London. Wo ich immer noch bin“, erzählt Raf Camora. Über Details zur Feier schweigt der Musiker, doch eines ist klar: Für ihn und Nadine beginnt jetzt ein ganz neues Kapitel.

Fans feiern das Liebesglück

In den Kommentaren auf Instagram zeigen sich Fans begeistert: „Endlich!“, „Traumpaar!“ oder einfach nur viele Herz-Emojis füllen die Kommentarspalten. Für viele seiner Follower ist klar: Raf Camora zeigt, dass selbst ein Rapper mit harter Schale ein großes Herz haben kann. Raf teilte jetzt via Instagram seinen Fans mit: „Für meine Verlobung habe ich so viele Likes wie noch nie bekommen!`“

