Waffenverbotszone am Yppenplatz bis Jänner 2026 verlängert

Die Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz in Wien-Ottakring bleibt bis Ende Jänner 2026 bestehen. Damit soll die Sicherheit im beliebten Grätzl weiter gestärkt werden.

Seit 1. August gilt rund um den Yppenplatz in Ottakring eine Waffenverbotszone – nun wird sie verlängert. Ursprünglich wäre die Regelung mit 1. November ausgelaufen. Nach Einschätzung der Polizei und Gesprächen zwischen Bezirk, Stadt und Stadtpolizeikommando wurde entschieden, das Verbot bis 31. Jänner 2026 fortzusetzen. Damit soll die Maßnahme langfristig zu einer stabileren Sicherheitslage beitragen.

„Sicherheit am Platz hat oberste Priorität“

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) betont gegenüber 5 Minuten, dass dieser Schritt „sehr wichtig ist, um die Situation am Platz weiter zu verbessern. „Der Yppenplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Bewohner aus dem Bezirk Favoriten – hier soll sich jeder sicher fühlen können“, so Lamp. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Polizei getroffen worden, um den Platz langfristig zu beruhigen.

Waffen und gefährliche Gegenstände verboten

In der gesamten Zone ist das Mitführen von Waffen oder gefährlichen Gegenständen, die zur Gewaltausübung geeignet sind, weiterhin verboten. Ausgenommen sind Personen mit waffenrechtlicher Bewilligung sowie das Tragen von Reizgassprays zur Selbstverteidigung.

Die Regelung gilt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Kontrolliert wird sie regelmäßig von der Wiener Polizei. Ziel ist es, Konflikte und Gewaltsituationen zu verhindern, bevor sie entstehen.

Yppenplatz bleibt Freizeitort – und soll es auch bleiben

Der Yppenplatz gilt als einer der lebendigsten Orte Wiens – mit Wochenmarkt, Lokalen und zahlreichen Freizeitangeboten. Bezirksvorsteherin Lamp sieht in der Verlängerung auch ein Signal an Anrainer und Gäste: „Wir wollen, dass der Platz für alle sicher bleibt.“ Mit der Waffen-verbotszone und der bestehenden Schutzzone für Kinder und Familien soll das Miteinander im Grätzl gestärkt und das Sicherheitsgefühl sichtbar verbessert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 10:17 Uhr aktualisiert