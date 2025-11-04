Betrunker schlägt bei Rettungseinsatz Polizisten ins Gesicht

Am gestrigen Tag benötigten Sanitäter polizeiliche Unterstützung bei einem aggressiven Patienten. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Er schlug wiederholt nach den Beamten, stieß sie von sich und versetzte einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht.

Zwei Beamte wurden verletzt

Erst mit körperlichem Einsatz und Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Sie erlitten mehrere Prellungen im Gesichtsbereich sowie an Armen und Beinen. Der Mann, ein 23-Jähriger (StA.: Rumänien), wurde festgenommen.