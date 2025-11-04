Skip to content
Ein Betrunkener war aggressiv und schlug auf Polizisten ein.
Wien/15. Bezirk
04/11/2025
Zwei Verletzte

Betrunker schlägt bei Rettungseinsatz Polizisten ins Gesicht

Gestern, 3. November, brauchten im 15. Bezirk Sanitäter polizeiliche Hilfe. Ein Betrunkener war aggressiv.

Am gestrigen Tag benötigten Sanitäter polizeiliche Unterstützung bei einem aggressiven Patienten. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Er schlug wiederholt nach den Beamten, stieß sie von sich und versetzte einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht.

Zwei Beamte wurden verletzt

Erst mit körperlichem Einsatz und Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Sie erlitten mehrere Prellungen im Gesichtsbereich sowie an Armen und Beinen. Der Mann, ein 23-Jähriger (StA.: Rumänien), wurde festgenommen.

