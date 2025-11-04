Bei Verkehrskontrolle hagelte es Anzeigen
In Wien gab es von Montag auf Dienstag einen Verkehrsschwerpunkt. es gab zahlreiche Anzeigen.
Durch das Stadtpolizeikommando Meidling wurde von Montag auf Dienstag ein Verkehrsschwerpunkt durchgeführt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Fahrzeuglenker gelegt, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln und Alkohol standen.
Mehrere Anzeigen
Insgesamt ist es zu 17 Anzeigen nach dem Führerscheingesetz gekommen. Davon erfolgten sieben Führerscheinabnahmen wegen dem Verdacht der Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Darüber hinaus wurden neun E-Scooter-Lenker mit dem Verdacht der Beeinträchtigung durch Suchtmittel zur Anzeige gebracht, wobei einige die Untersuchung verweigerten. Ein E-Scooter-Lenker war durch Alkohol und Suchtmittel beeinträchtigt und verweigerte ebenfalls die Kontrolle.
Bilanz des Schwerpunktes:
- 22 amtsärztliche Vorführungen
- 117 Alkovortests
- 1 Festnahme aufgrund einer Festnahmeanordnung
- 2 Festnahmen nach dem Fremdenpolizeigesetz
- Einhebung von Strafakten in der Höhe von $1.400,-$ Euro
- 1 Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz sowie Sicherstellung von Suchtmittel
- 6 Anzeigen wegen Fahren ohne gültige Lenkberechtigung
- 248 Anzeigen im Verkehrsbereich
- 89 Organmandate
- 348 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz und dem Fremdengesetz
Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Sicherheit geleistet werden.