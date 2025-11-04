Bei Verkehrskontrolle hagelte es Anzeigen

In Wien gab es von Montag auf Dienstag einen Verkehrsschwerpunkt. es gab zahlreiche Anzeigen.

Durch das Stadtpolizeikommando Meidling wurde von Montag auf Dienstag ein Verkehrsschwerpunkt durchgeführt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Fahrzeuglenker gelegt, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln und Alkohol standen.

Mehrere Anzeigen

Insgesamt ist es zu 17 Anzeigen nach dem Führerscheingesetz gekommen. Davon erfolgten sieben Führerscheinabnahmen wegen dem Verdacht der Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Darüber hinaus wurden neun E-Scooter-Lenker mit dem Verdacht der Beeinträchtigung durch Suchtmittel zur Anzeige gebracht, wobei einige die Untersuchung verweigerten. Ein E-Scooter-Lenker war durch Alkohol und Suchtmittel beeinträchtigt und verweigerte ebenfalls die Kontrolle.