Zuerst Nebel, dann Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch beginnt der Tag in Wien gebietsweise mit Nebel, der teils hartnäckig liegen bleibt. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf, und zunehmend setzt sich sonniges Wetter durch. Der Wind weht aus Südost bis Süd und frischt im Tagesverlauf spürbar auf. Die Temperaturen steigen von rund 3 Grad in der Früh auf maximal 13 Grad am Nachmittag.



