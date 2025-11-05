Neueröffnung in Wien: The Cover Vienna verbindet Kultur & Lifestyle

In Neubau hat jetzt The Cover Vienna eröffnet. Hinter dem Projekt steht die internationale Sircle Collection, die bereits in Barcelona mit einem ähnlichen Konzept für Aufsehen sorgte.

Der Club versteht sich als Ort für Austausch und Inspiration – zwischen Kunst, Kultur, Gastronomie und Wellbeing. „Wien vereint auf einzigartige Weise Tradition und moderne Kreativität – genau das passt zu unserer Vision“, erklärte Myriel Walter, VP Brand & Membership der Sircle Collection gegenüber 5 Minuten bei der Eröffnung.

©The Cover Vienna Die multifunktionalen Räume fördern kreatives Arbeiten und Unternehmertum.

Ein neuer Treffpunkt für Wiens kreative Szene

The Cover Vienna bietet mehr als Design und Networking. Ein moderner Fitnessbereich, Yoga-Workshops und Achtsamkeitsprogramme schaffen einen Rückzugsort für Körper und Geist. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Erholung und Energie in Einklang stehen – fernab des Alltags.

Ideen, Austausch & neue Perspektiven

Die multifunktionalen Räume fördern kreatives Arbeiten und Unternehmertum. Ob Brainstorming, Co-Working oder After-Work-Drinks – hier verschmelzen Business und Lifestyle. Mitglieder sollen sich vernetzen, voneinander lernen und gemeinsame Projekte anstoßen.

Kultur trifft Community

Mit einem kuratierten Programm aus Ausstellungen, Talks, Musik-Sessions und Dinner-Events positioniert sich The Cover Vienna als kulturelles Wohnzimmer für Wien. Internationale Gäste treffen auf lokale Künstler – und schaffen so eine lebendige Verbindung zwischen der Wiener Szene und einer globalen Community.

Design mit Charakter & Kulinarik mit Konzept

Auf über 1.000 Quadratmetern erstreckt sich ein Mix aus Bar, Social Space, Terrasse über den Dächern des 7. Bezirks, Konferenzräumen und sogar einem hauseigenen Kino. Das Interieur verbindet Vintage-Elemente mit zeitgenössischem Design. Werke von Künstlern wie Bernd & Hilla Becher, Rosemarie Trockel und Thomas Ruff setzen Akzente. Kulinarisch sorgt das haus-eigene Restaurant Seven North mit levantinischer Küche für Abwechslung. Tagsüber Club-Menü, abends Fine Dining mit mediterranem Twist – begleitet von Cocktails, die exklusiv für den Club entwickelt wurden.

Ein Club mit internationalem Netzwerk

Nach dem Erfolg in Barcelona folgt nun Wien – London und Amsterdam stehen bereits in den Startlöchern. Mitglieder des The Cover Vienna profitieren von Vorteilen in allen Hotels und Restaurants der Sircle Collection in Europa. Zusätzlich bieten die sogenannten Cover Weekends exklusive Retreats für Austausch, Inspiration und internationale Begegnungen.