Mega Wochenend-Stau droht: A23 wird zur Geduldsprobe für Autofahrer

Auf der Wiener Südosttangente (A23) droht Staualarm! Wegen Bauarbeiten wird die Strecke Richtung Graz am Wochenende zeitweise nur ein- bzw. zweistreifig befahrbar sein.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte die aktuelle Verkehrslage im Blick behalten.

Der ÖAMTC warnt: Zwischen Freitag, 7. November, 22 Uhr, und Montag, 11. November, 5 Uhr müssen Autofahrer auf der A23 Richtung Graz mit massiven Verzögerungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten zwischen Handelskai und Knoten Prater. In den Nächten (Fr & Sa von 22 bis 9 Uhr, So auf Mo bis 5 Uhr) bleibt nur ein Fahrstreifen offen, tagsüber sind es zwei.

Staus auch auf A22 und S2 erwartet

Die Auswirkungen werden nicht nur auf der Tangente spürbar sein. Der ÖAMTC rechnet auch auf der Donauufer Autobahn (A22) – vor allem ab dem Tunnel Kaisermühlen – sowie auf der Nordrand Schnellstraße (S2) mit zähem Verkehr. Wer kann, sollte die Strecke großräumig umfahren oder Öffis nutzen.

Verzögerungen im gesamten Stadtgebiet

Laut ÖAMTC wird der Rückstau zeitweise auch auf Wiens Hauptverkehrsadern übergreifen. Betroffen sein könnten u.a. Nordbrücke, Brigittenauer Lände, Gürtel, Reichsbrücke, Lasallestraße, sowie Straßen rund um den Praterstern und im Bereich Altmannsdorfer Straße. Auch im Gürtelbereich und entlang der Gunoldstraße könnte es eng werden.

Verkehrsinfos in Echtzeit

Wer unterwegs ist, sollte die aktuelle Verkehrslage im Blick behalten. In der ÖAMTC-App „Traffic Alert“ oder online sind Staus und Sperren in Echtzeit abrufbar. Damit lässt sich die Route anpassen – und vielleicht etwas Zeit und Nerven sparen.