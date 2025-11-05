Justizpalast Wien: Bombenalarm löst Polizei-Großeinsatz aus – kein Verletzter

Ein verdächtiger Gegenstand löste am Mittwochvormittag am Wiener Justizpalast Großalarm aus. Polizei und Sprengstoffexperten waren im Einsatz – Entwarnung kam schnell.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr wurde der Bereich rund um den Justizpalast am Schmerlingplatz in Wien abgeriegelt.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr wurde der Bereich rund um den Justizpalast am Schmerlingplatz in Wien abgeriegelt.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr wurde der Bereich rund um den Justizpalast am Schmerlingplatz in 1010 Wien abgeriegelt. Ein verdächtiger Gegenstand hatte die Sicherheitskräfte alarmiert. Zahlreiche Polizeieinheiten eilten zum Einsatzort, unterstützt von sprengstoffkundigen Spezialteams. Die Situation sorgte für Aufregung in der Innenstadt, doch die Behörden betonten, dass keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

5 Minuten hat bei der Polizei nachgefragt

Eine Polizeisprecherin bestätigte 5 Minuten telefonisch: „Ein verdächtiger Gegenstand ist vor dem Gerichtsgebäude gefunden worden. Da es sich um den Justizpalast handelt, haben wir den Bereich umgehend absperren lassen“, erklärte die Polizei. Es habe keine Drohung gegeben und niemand wurde verletzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich lediglich um „ein paar Glasscherben und Müll“ handelte.

Keine Auswirkungen auf Verhandlungen

Trotz des Großalarms sollen die für Mittwoch angesetzten Gerichtsverhandlungen wie geplant stattfinden. Die Justizbetroffenen und Anwälte wurden über den Einsatz informiert. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, den Bereich weiträumig zu meiden und aktuelle Hinweise über offizielle Kanäle zu verfolgen.

Lageentwicklung live verfolgen

Wer in Wien unterwegs ist, sollte die Verkehrsmeldungen beachten. Aktuelle Infos zum Einsatz, Straßensperren und Sicherheitshinweise werden laufend von Polizei und Medien bereitgestellt.