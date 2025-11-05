Wiener Weihnachtsmärkte starten heuer früher als sonst

Heuer beginnen Wiens Weihnachtsmärkte früher als üblicherweise. Schon Anfang November locken Schloss Schönbrunn, Stephansplatz und Rathausplatz mit Lichterglanz und Punsch.

Das Schloss Schönbrunn läutete die Saison bereits am 6. November ein. Zwei Tage später startete das Weihnachtsdorf am Stephansplatz, gefolgt vom Rathausplatz am 14. November. Auch der Markt am Spittelberg beginnt schon mit dem Aufbau. 5 Minuten hat recherchiert: Im Jahr 212 gab es das letzte Mal so einen Frühstart der Weihnachtsmärkte. Die Jahre danach, begann die Saison später. Mit dem frühen Start können Besucher heuer länger in festlicher Stimmung schwelgen. Ob Punsch, Kunsthandwerk oder Eisbahn – Wien zeigt sich 2025 von seiner vorweihnachtlichen Seite.

©5 Minuten Lokalaugenschein: Auch der Markt am Spittelberg hat mit dem Aufbau begonnen. Eröffnung ist am 14. November.

Schloss Schönbrunn: Tradition trifft Lichterzauber

Der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn besticht durch seine historische Kulisse, festliche Dekorationen und ein vielfältiges Kunsthandwerksangebot. Besonders Familien genießen die liebevoll gestalteten Stände und das Kinderprogramm.

Stephansplatz: Mitten im Herzen Wiens

Das Weihnachtsdorf am Stephansplatz lockt mit Glühwein, regionalen Schmankerln und weihnachtlicher Atmosphäre. Durch die zentrale Lage ist es ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Rathausplatz: Hauptattraktion der Wiener Christkindlmärkte

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist der größte der Stadt. Neben kulinarischen Highlights sorgen die festliche Beleuchtung, Eislaufmöglichkeiten und das Rahmenprogramm für ein winterliches Erlebnis für die ganze Familie.

Spittelberg: Handwerk und Flair

Am Spittelberg entstehen bereits die Stände des beliebten Kunsthandwerksmarkts. Die engen Gassen verleihen dem Markt einen besonderen Charme, während Künstler und Handwerker ihre Produkte präsentieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 11:28 Uhr aktualisiert