Raub in Wien-Margareten: Polizei sucht zwei unbekannte Männer

Nach einem bewaffneten Raub auf einen 17-Jährigen in der Hollgasse bittet die Wiener Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat ereignete sich bereits Anfang August, nun liegen Fotos der Verdächtigen vor.

Ein 17-Jähriger wurde am 2. August 2025 gegen 22 Uhr in Wien-Margareten Opfer eines Überfalls. Der Jugendliche war gerade auf dem Heimweg, nachdem er die Schnellbahn-Station Matzleinsdorfer Platz verlassen hatte. Wie die Polizei berichtet, sollen zwei bislang unbekannte Männer dem Jugendlichen gefolgt sein und ihn schließlich in eine Seitengasse der Hollgasse gedrängt haben. Dort hielten die Täter dem jungen Mann ein Messer vor und forderten die Herausgabe seines Handys. Aus Angst übergab der 17-Jährige sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Opfer blieb unverletzt – Polizei ermittelt

Der Jugendliche blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt, war jedoch sichtlich geschockt. Er suchte ein nahegelegenes Lokal auf und verständigte von dort aus die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg. Im Laufe der Ermittlungen konnten jedoch Lichtbilder der mutmaßlichen Täter gesichert werden. Diese stammen laut Polizei aus Videoaufnahmen, die rund um den Tatort ausgewertet wurden.

Fotos der Verdächtigen veröffentlicht

Nun bittet die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, die Öffentlichkeit um Mithilfe. „Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 43800 erbeten“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.