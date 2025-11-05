Beziehungsdrama in Wien: Mann (23) attackiert Ex – Polizei greift ein

In Wien-Favoriten wurde ein 23-Jähriger nach Angriff und Todesdrohung an seiner Ex-Freundin festgenommen. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen alarmierten die Polizei, als sie sahen, wie eine junge Frau aus einem Wohnhaus flüchtete – verfolgt von ihrem ehemaligen Lebensgefährten.

Am Dienstagabend, 04. November 2025, eskalierte eine Beziehungstat in Wien-Favoriten. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie sahen, wie eine junge Frau aus einem Wohnhaus flüchtete – verfolgt von ihrem ehemaligen Lebensgefährten. Der 23-Jährige soll die Trennung nicht akzeptiert und die Frau körperlich attackiert haben.

Gewalt und Drohungen – Polizei greift ein

Die 22-Jährige berichtete, dass ihr Ex sie in seiner Wohnung mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und mit Füßen getreten hatte. Zudem soll er sie bedroht und ihr Handy beschädigt haben. Nur durch ihre Flucht auf die Straße konnte sie dem Angriff entkommen.

Rasche Festnahme – rechtliche Schritte

Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.