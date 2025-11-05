Frau mit Küchenmesser bedroht Mann – Polizei muss eingreifen

In Wien-Meidling eskalierte eine Feier: Eine 39-Jährige bedrohte einen 23-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei griff ein und nahm sie vorläufig fest.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei in Wien-Meidling zu einer Wohnung gerufen. Laut Zeugen eskalierte ein Streit während einer Feier. Eine 39-jährige Frau soll dabei einen 23-jährigen Mann mit dem Umbringen bedroht haben. Mehrfach versuchte sie, mit einem Küchen-messer auf ihn einzustechen.

Stuhl rettet jungen Mann

Der 23-Jährige reagierte schnell und warf einen Stuhl nach der Angreiferin. Dadurch stürzte sie und ließ das Messer fallen. Die Situation konnte somit entschärft werden, bevor es zu schwereren Verletzungen kam.

Festnahme und rechtliche Maßnahmen

Die Frau wurde von der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk vorläufig festgenommen. Gegen sie gelten nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Die Staatsanwaltschaft Wien ließ sie wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß anzeigen.