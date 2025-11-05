Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay / Till Frers Photography
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen explodierenden Böller.
Der Bub wurde von der Explosion im Gesicht und an der Hand verletzt.
Penzing
05/11/2025
Im Gesicht getroffen

11-Jähriger durch illegalen Böller schwerverletzt

Rettungskräfte mussten zu einer Explosion in Wien-Penzing ausrücken. Ein Bub hantierte mit einem Böller und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei mahnt ausdrücklich zur Vorsicht vor Sprengkörpern.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Am Dienstagmorgen wählten Augenzeugen den Notruf, als sie in einem Park in Wien-Penzing einen lauten Knall hörten und Fußballplatz einen 11-Jährigen mit schweren Verletzungen an einer Hand und im Gesicht vorfanden. Der Bub hatte einen Böller gezündet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen verbotenen Sprengkörper handelt. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Warnung vor Umgang mit Pyrotechnik

Die Wiener Polizei warnt ausdrücklich vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Pyrotechnik! Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen. Besonders die verbotene und leichtsinnige Handhabung von meist aus dem Ausland besorgter Pyrotechnik ohne erforderlicher Qualitäts- und Zulassungskriterien birgt großes Gefahrenpotential. Bei Verstößen gegen Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes drohen dem Verwender, neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, zudem Verwaltungsstrafen bis zu EUR 3.600 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 12:55 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: