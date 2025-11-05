Keller-Einbruch: Polizei schnappt Täter dank Videoüberwachung

Ein 47-jähriger Mann wurde nach einem Einbruch in ein Kellerabteil in Wien-Favoriten festgenommen. Die Polizei konnte ihn dank Videoüberwachung und schneller Fahndung stoppen.

Am Dienstag Nachmittag beobachtete ein Mann in Wien-Favoriten über sein eigenes Videoüberwachungssystem, wie eine unbekannte Person in sein Kellerabteil einbrach. Sofort alarmierte er die Polizei. Dank der präzisen Täterbeschreibung konnte die Bereitschaftseinheit Wien den Verdächtigen schnell in der Nähe der Quellenstraße stoppen.

Tatwerkzeug und Diebesgut sichergestellt

Bei der Durchsuchung des 47-jährigen Tatverdächtigen, der aus Bulgarien stammt, fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und das Diebesgut. Der Mann stand zudem unter einem bestehenden Aufenthaltsverbot in Österreich.

Festnahme und Justizverfahren

Der Täter wurde vorläufig festgenommen und wegen Einbruchsdiebstahls angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt. Dank schneller Reaktion des Hauseigentümers und der Polizei konnte ein größerer Schaden verhindert werden.